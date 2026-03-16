На Алтае появится памятник матери Василия Шукшина Марии Куксиной

В Алтайском крае установят памятник матери писателя и актера Василия Шукшина — Марии Куксиной. О начале конкурса эскизов памятника сообщило министерство культуры региона. Его организатором является КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина».

«Цель создания такого памятника — не только отдать дань уважения маме Василия Шукшина, Марии Сергеевне Куксиной, но и всем матерям. Напомнить людям о важности семейных ценностей, любви, поддержки и веры в своих детей»,— говорится в сообщении минкультуры.

Прием заявок продлится до 5 мая. Победитель получит за эскиз 0,5 млн руб.

Памятник установят в селе Сростки Бийского района края у музейного здания «Усадьба дома матери», которое Василий Шукшин приобрел для матери на гонорар за роман «Любавины». Мария Куксина, родившаяся в 1909 году, на пять лет пережила сына и умерла в 1979-м.

