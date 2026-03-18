Обучение по проекту «Герои Югры» завершили 33 ветерана СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) завершилась образовательная программа государственного и муниципального управления по проекту «Герои Югры», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук. Обучение завершили 33 ветерана специальной военной операции (СВО).

Участники спецоперации в течение года проходили обучение под руководством наставников. Они изучили работу администраций, посетили ведущие предприятия региона, получили опыт работы при стажировке в органах исполнительной власти. Полученные знания легли в основу их выпускных проектов.

Руслан Кухарук, замполпреда Уральского федерального округа (УрФО) Борис Кириллов, глава думы Югры Борис Хохряков и еще ряд правительственных лиц региона заслушали пять работ. Их выбрали для оценки возможности внедрения в ХМАО. «Каждая из инициатив — это ответ на конкретные запросы югорчан: от поддержки участников СВО и их семей до экологической безопасности и патриотического воспитания молодежи. Некоторые из них уже получили поддержку. Проект по совершенствованию медицинской профилактической помощи для ветеранов боевых действий и их семей в качестве пилотного уже работает в Мегионской городской больнице»,— рассказал губернатор.

Отбор участников на программу «Герои Югры» для ветеранов и участников СВО, направленной на обучение компетенциям и знаниям для зачисления в резерв управленческих кадров округа, был открыт 25 декабря 2024 года, а обучение стартовало в начале 2025 года. «Герои Югры» стали региональным аналогом федеральной программы «Время героев».

Ирина Пичурина