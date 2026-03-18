«Уралэнергосбыт» открыл вторую быструю зарядную станцию для электромобилей в Челябинске

Гарантирующий поставщик продолжает развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта в областном центре. Новая быстрая зарядная станция работает по адресу Копейское шоссе, 88А, строение 1. Она расположена возле бизнес-центра «Е3», напротив ТРК «Алмаз», рядом с выходом к гипермаркету «Лемана Про» — в зоне с высокой проходимостью и удобной транспортной доступностью.

Технические возможности

Мощность станции составляет 150 кВт. Она оборудована тремя быстрыми разъемами, совместимыми с большинством современных моделей электромобилей. Станция оснащена системой динамического распределения мощности. Она позволяет работать в двух режимах:

одновременная зарядка двух электромобилей;

передача всей доступной мощности одному электромобилю (в зависимости от возможностей его аккумулятора).

Благодаря этому процесс идет максимально эффективно. Полное восстановление заряда занимает около часа, а пополнить запас энергии до 80% можно всего за 20–30 минут.

Удобство для автомобилистов

Площадка выбрана с учетом потребностей водителей: место на пересечении ключевых транспортных артерий и соседство с офисными центрами и крупным торгово-развлекательным комплексом. Это позволяет совмещать зарядку с походами по магазинам или делами.

Информация о местоположении станции уже доступна в навигаторах 2ГИС и Яндекс Карты, а также в специализированных приложениях для владельцев электромобилей Electro.cars, 2Chargers.

Напомним, это уже вторая зарядная станция, установленная гарантирующим поставщиком. Первая функционирует возле офиса компании на улице Смирных, 7А. Развитие зарядной инфраструктуры — одно из направлений работы компании по поддержке экологичного и современного транспорта. «Уралэнергосбыт» планирует и дальше расширять зарядную инфраструктуру в Челябинской области, делая электромобили еще более удобными для повседневного использования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в МАХ, чтобы быть в курсе новостей.

