В Татарстане в 2025 году на 13 автоматических пунктах весогабаритного контроля доля грузовиков со скрытыми госномерами достигла 75,8%. Об этом сообщает «Ъ».

В Татарстане 75,8% грузовиков скрывают номера от весового контроля

В Татарстане 75,8% грузовиков скрывают номера от весового контроля

Водители используют различные способы маскировки — от подручных предметов и магнитов до специальных механических устройств, позволяющих закрыть номер.

Подобные случаи отмечаются и в других регионах республики.

