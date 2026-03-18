В Татарстане 75,8% грузовиков скрывают номера от весового контроля
В Татарстане в 2025 году на 13 автоматических пунктах весогабаритного контроля доля грузовиков со скрытыми госномерами достигла 75,8%. Об этом сообщает «Ъ».
Водители используют различные способы маскировки — от подручных предметов и магнитов до специальных механических устройств, позволяющих закрыть номер.
Подобные случаи отмечаются и в других регионах республики.