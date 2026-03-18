В Башкирии 16-летнего подростка обвинили в терроризме за комментарии

В Башкирии 16-летнему жителю Уфы грозит пожизненное лишение свободы за «агитационные беседы со своими знакомыми», размещение комментариев, «содержащих признаки публичного оправдания терроризма», а также планы по изготовлению самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, подростка завербовал куратор из Украины. «По заданию вербовщика несовершеннолетний проводил агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их в необходимости вступления в запрещенную организацию и участия в ее деятельности»,— уточнили в ведомстве. Комментарии, которые 16-летний житель Уфы размещал в неназванной соцсети, были также направлены «на формирование положительного образа запрещенной организации», заявили в СКР.

Следствие считает, что «в дальнейшем, действуя по указанию куратора, фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы». Во время обысков у подростка изъяли «экстремистскую литературу, символику террористической организации» и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств, рассказали в пресс-службе.

16-летнего молодого человека обвиняют в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), а также в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).