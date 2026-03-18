Жителя Северска задержали по подозрению в поджоге 15 квартир

Сотрудники полиции задержали жителя Северска Томской области. Его подозревают в умышленном поджоге чужого имущества. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

При поджогах, по подсчетам ведомства, повреждены 15 квартир и аварийное нежилое помещение. Ущерб от преступлений превысил 3 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК.

По словам задержанного, он поджигал квартиры из-за желания посмотреть на огонь. Сообщения о возгораниях стали поступать в дежурную часть МВД еще с июля прошлого года. Помимо ущерба упомянутому имуществу, правоохранительные органы проверяют причастность мужчины к аналогичным поджогам в местном садоводческом некоммерческом товариществе.

Расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения поджогов.