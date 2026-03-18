При ночном ударе БПЛА в Краснодаре повреждены несколько домов и около 20 машин
Ночью 18 марта Краснодар подвергся массированной атаке ВСУ. Обломки сбитых над городом БПЛА упали по трем адресам. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В Центральном округе фрагменты дрона повредили стену и остекление окон частного дома, а также семь автомобилей на парковке одного из отелей. В Прикубанском округе повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон. Также повреждения получила одна из квартир. Осколками посечены около 10 автомобилей.
Предварительно, при атаке обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.
Всего прошедшей ночью над Россией сбиты 85 беспилотников. Из них 42 — в небе над Краснодарским краем.