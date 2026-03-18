В Ижевске обновлен суточный температурный рекорд

17 марта в Ижевске зафиксировано новое историческое достижение температуры воздуха — +9,9°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

Этот показатель на 2,5°С превысил предыдущий рекорд 2023 года, когда максимальная температура в этот день составила +7,4°С. Таким образом, 17 марта 2026 года официально становится самым теплым днем в регионе за всю историю метеонаблюдений для этой даты.

Напомним, 15 марта в Ижевске зафиксирован самый теплый день за всю историю наблюдений. Столбик термометра поднялся до +8,4°C, что стало абсолютным максимумом для этой даты.

Анастасия Лопатина