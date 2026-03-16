Метеостанция Ижевска установила новый температурный рекорд

15 марта в Ижевске зафиксирован самый теплый день за всю историю наблюдений. Как сообщает региональный Гидрометцентр, столбик термометра поднялся до +8,4°C, что стало абсолютным максимумом для этой даты.

«Прежний рекорд продержался ровно один год — он был установлен 15 марта 2025 года, когда воздух прогревался до 7,5°C. Новый показатель превысил достижение годичной давности на 0,9°С»,— говорится в сообщении.

Напомним, 13-14 марта в Удмуртии зафиксировали новые суточные температурные рекорды. В пятницу столбик термометра на метеостанции Ижевска повысился до отметки 7,8 градусов, что выше исторического максимума 1984 года на 2,5 градуса. В субботу максимальная температура воздуха достигла 10,1 градуса, превзойдя рекорд 2015 года на 2,6 градуса.

Анастасия Лопатина