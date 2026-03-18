В Бурятии возбуждено дело из-за мошенничества владелицы мебельного магазина

39-летнюю предпринимательницу из Бурятии отправили под домашний арест по делу об особо крупном мошенничестве. Потерпевшими стали более 90 жителей республики и Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По версии следствия, с января 2024 года по июль 2025-го, будучи владелицей мебельного магазина, женщина призывала продавцов размещать в мессенджерах объявления о продаже товаров по ценам значительно ниже рыночных. Подозреваемая принимала заказы у клиентов по стопроцентной предоплате, хотя не собиралась ни поставлять продукцию, ни выполнять договорные обязательства, уточнили в МВД. Предпринимательница обещала доставку товара за две-шесть недель, а полученными деньгами распоряжалась в личных целях. Ущерб превысил 5 млн руб.

При расследовании уголовного дела проводятся следственные действия, чтобы выявить новые эпизоды преступления.