ДОСААФ Удмуртии прокомментировал выселение волонтеров, плетущих масксети

В реготделении ДОСААФ по Удмуртии информацию о выселении группы пенсионерок, плетущей сети для участников СВО, назвали ошибочной. Пост об этом появился в группе организации во «Вконтакте».

«В соцсетях распространяется информация о “выселении” волонтеров, занимающихся изготовлением маскировочных сетей. Эта информация не соответствует действительности. Речь идет о смене помещения, а не о прекращении деятельности»,— говорится в сообщении.

В посте указано, что текущая площадка перестала соответствовать объемам работ и требованиям хранения. Волонтерам предложили более просторные помещения.

«Вопрос решается совместно с региональными властями, варианты уже предоставлены. Взаимодействие с волонтерами продолжается»,— отметили в ДОСААФ.

17 марта «Ъ-Удмуртия» писал, что ДОСААФ досрочно расторг договор аренды офиса с группой волонтеров. По словам коллеги волонтерской группы Сергея Богатырева изданию «Комсомольская правда», в руководстве ДОСААФ это решение связали с нарушением санитарных и пожарных норм. Договор был заключен до конца 2026 года.

Волонтерская группа появилась в конце 2022 года. С июля 2023 года было сплетено и отправлено на линию боевого соприкосновения 145,7 тыс. кв. м маскировочных сетей. Группа спонсируется за счет пожертвований частных лиц и бизнесменов. Выработка «цеха» — 4-5 тыс. кв. м в месяц.