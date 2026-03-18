На Дону индекс производства сельхозпродукции составил 83,1%

В 2025 году в Ростовской области индекс производства сельхозпродукции составил 83,1%, а индекс производства пищевой продукции — 99,3%. В отчетный период увеличилось производство продукции овощеводства, выпуск хлебобулочных изделий, молока, мясных полуфабрикатов и сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Снижение индекса производства сельхозпродукции связывают со сокращением валовых сборов и убытков производителей в 4 млрд руб. из-за заморозков и засухи.

В 2025 году на поддержку АПК было направлено 8,1 млрд руб. В 2026 году планируется сохранить этот уровень.

Отмечается, что для минимизации рисков прошлых лет необходимо диверсифицировать отрасли агропромышленного сектора. Кроме растениеводства, планируют развивать животноводство, что обеспечит круглогодичную занятость и принесет экономический эффект.

Наталья Белоштейн