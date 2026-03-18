Диас-Канель: Куба готова ответить на агрессию непреодолимым сопротивлением

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению. Он обвинил США в угрозах Кубе насильственным свержением конституционного строя.

«Они (США,— ”Ъ”) намерены и объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы, ее собственность и даже саму экономику, которую они стремятся задушить и подчинить себе. Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, развязанную в качестве коллективного наказания против всего народа»,— написал господин Диас-Канель в соцсети Х.

«Перед лицом наихудшего сценария у Кубы есть одна уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением»,— добавил он.

13 марта Мигель Диас-Канель объявил о начале переговоров с Вашингтоном. По информации The New York Times, американская сторона добивается отставки действующего президента. В качестве вероятного преемника источники называют Рауля Гильермо Родригеса Кастро — внука Рауля Кастро, который уже участвует в переговорах.