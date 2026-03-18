В Ростовской области средняя зарплата в АПК выросла на 11,8%

За 11 месяцев 2025 года в Ростовской области средняя заработная плата в агропромышленном комплексе (АПК) составила 63,1 тыс. руб. Это на 11,8% больше год к году. Соответствующая информация отражена в отчете правительства региона о производственно-экономических показателях отрасли в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом, средняя зарплата в АПК оказалась почти на 8% ниже, чем в среднем по региону, несмотря на наблюдаемый рост. В Ростовской области за 11 месяцев 2025 года средний уровень заработной платы составил 68,7 тыс. руб.

Медианная зарплата в крупных и средних предприятиях сельхозотрасли достигла 74,7 тыс. руб.. Это выше, чем в среднем в АПК и на 12,8% больше год к году. При этом показатель на 8,7% больше среднего уровня зарплат по региону.

Наталья Белоштейн