На избирательных участках в Северной Корее показали человекоподобных роботов

В КНДР 15 марта прошли парламентские выборы. Как пишет южнокорейское агентство «Рёнхап», на некоторых избирательных участках Северная Корея продемонстрировала человекоподобных роботов.

Агентство приводит фотографию робота на избирательном участке в университете Пхеньяна. Он одет в женское традиционное бело-синее платье ханбок. Среди северокорейских СМИ изображение публиковала газета «Чосон Синбо». Издание писало, что роботы активно используются в сфере образования. Могут ли эти машины двигаться, газета не уточнила.

Похожего робота представили иностранным дипломатам, которые работают в Северной Корее. Российское посольство в Пхеньяне опубликовало в Telegram его изображение с подписью: «Робот в виде молодой леди, одетой в традиционное (корейское) платье, приветствовал избирателей».

Эрнест Филипповский