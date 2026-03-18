Постпред Израиля: в Иране есть лидеры, способные изменить курс страны

Израильский постпред при ООН Дани Данон заявил, что в Иране есть «потенциальные лидеры», способные изменить курс страны после смены руководства. Конкретные имена дипломат не назвал.

«Сегодня в Иране есть потенциальные лидеры, которые могут повести нацию в правильном направлении, использовать ресурсы для процветания, для развития инфраструктуры, а не посылать баллистические ракеты всем своим соседям и не перекрывать Ормузский пролив»,— сказал господин Данон в интервью CNN.

По словам дипломата, дипломатическое урегулирование станет возможным, если новое руководство будет готово изменить политику Тегерана. «Если появится возможность и мы увидим кого-то, кто действительно готов изменить курс... Мы верим в дипломатию и понимаем, что следующим этапом после того, как мы переориентируем этот режим, будет использование дипломатии и мирных мер»,— добавил он.