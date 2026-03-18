Япония анонсировала установку противокорабельных ракетных комплексов в Кумамото

Минобороны Японии провело презентацию ракетных установок и спецоборудования в наземном гарнизоне Сил самообороны для населения префектуры Кумамото. Развертывание ракет дальнего радиуса действия начнется 31 марта, сообщает Kyodo News.

Выставка проведена после резкой реакции местных жителей, недовольных тем, что военное ведомство не проинформировало их о таких планах. Также Вооруженные силы США не уведомили власти и население Кумамото о транспортировке новой пусковой установки и другого оборудования в гарнизон рано утром 9 марта. Сама ракета представляет собой модернизированную версию управляемой ракеты класса «земля—корабль» Type 12, которая может пролететь около 1 тыс. км.

Первое такое развертывание означает, что Япония стремится обрести возможности для нанесения ответных ударов. Как заявляет правительство Японии, ракеты могут быть запущены, если противник начнет атаку первым, — еще до поражения японской территории. Агентство утверждает, что данный момент является поворотным в исключительно оборонной политике страны, проводимой в соответствии с ее Конституцией, запрещающей войну.

Префектура Кумамото известна тем, что в ней базируется производство чипов тайваньского гиганта Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). В начале февраля компания объявила о планах создания там же первого в Японии массового производства передовых трехнанометровых полупроводников, которые используются при создании искусственного интеллекта.

Эрнест Филипповский