TSMC запустит массовое производство трехнанометровых полупроводников в Японии

Гендиректор Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) Вэй Чжэцзя объявил о планах создания первого в Японии массового производства передовых полупроводников с шириной печатной платы 3 нанометра на заводе компании в префектуре Кумамото, следует из сообщения издания Yomiuri.

Глава крупнейшей в мире компании по производству полупроводников сделал это заявление в четверг утром на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, которая отметила значение начинания для экономической безопасности страны и пообещала государственную поддержку.

Газета пишет, что первоначально TSMC планировала производить полупроводники с технологическим диапазоном 6—12 нанометров на втором своем заводе, который в настоящее время строится в Кикуё (префектура Кумамото). Однако с учетом тенденций спроса решила перейти к производству полупроводников с еще более высокими характеристиками. Инвестиции в завод №2 предполагается увеличить с $12,2 млрд до $17 млрд. Официально об изменениях в планах компания объявит в ближайшее время, после чего продолжит обсуждения с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

Трехнанометровые полупроводники будут использоваться в центрах обработки данных с искусственным интеллектом и роботах с поддержкой ИИ. Это должно привести к развитию передовых технологий производства и технологий автономного вождения. На данный момент подобные производственные базы в Японии отсутствуют.

Эрнест Филипповский