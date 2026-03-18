На границе Колумбии и Эквадора найдены останки 27 погибших

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что на границе с Эквадором обнаружены обугленные останки 27 человек. По его словам, колумбийские силы безопасности не несут ответственности за гибель этих людей. Господин Петро предположил, что удары по приграничной территории наносились со стороны Эквадора.

Как сообщает Reuters, президент Эквадора Даниэль Нобоа подтвердил, что войска страны наносили удары. При этом господин Нобоа настаивает, что операция проводилась на территории его страны. По его словам, атакованные места были убежищами колумбийских наркотеррористических группировок. Подобные операции будут продолжаться, уточнил президент Эквадора.

Эквадор проводит масштабную операцию против наркоторговцев с участием 75 тыс. военных и полицейских. В некоторых провинциях введен комендантский час.

Влад Никифоров