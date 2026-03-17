Эквадор направил 75 тыс. военных и полицейских на борьбу с наркоторговцами

Власти Эквадора направили 75 тыс. полицейских и военнослужащих в провинции из-за действий наркоторговцев. Об этом заявил министр внутренних дел страны Джон Реймберг, передает BBC.

«Мы находимся в состоянии войны. Не рискуйте, не выходите на улицу, оставайтесь дома»,— заявил господин Реймберг в обращении к жителям провинций Эль-Оро, Гуаяс, Лос-Риос и Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас. В этих районах власти также ввели ночной комендантский час.

С момента вступления в должность в ноябре 2023 года президент Эквадора Даниэль Нобоа ведет борьбу с наркокартелями, которые признаны в стране террористическими организациями. Его правительство сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа по пресечению потока кокаина из Эквадора в Соединенные Штаты.

По оценкам экспертов, около 70% наркотика, производимого в соседних Колумбии и Перу, перевозится через Эквадор. Ранее Южное командование вооруженных сил США заявило о начале совместной с Эквадором военной операции против наркокартелей. Как отмечает BBC, для более эффективной борьбы с преступными группировками ФБР также открыло свой офис в стране.

Елизавета Труфанова