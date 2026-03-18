Иран уведомил МАГАТЭ об ударе по территории АЭС «Бушер»

Иран уведомил МАГАТЭ об ударе по АЭС «Бушер». Ранее иранская Организация по атомной энергии сообщила о попадании снаряда по станции. Генеральный директор ведомства Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

«Иран уведомил МАГАТЭ о том, что во вторник вечером снаряд попал в здание АЭС в Бушере. Сообщений о повреждении станции или пострадавших среди персонала не поступало»,— указано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

На АЭС «Бушер» работают сотрудники «Росатома» по соглашению России и Ирана о строительстве новых блоков станции. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля российская госкорпорация начала вывозить своих сотрудников из Бушера. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, на станции остается более 450 россиян.