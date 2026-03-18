Reuters: добыча на месторождении Шарара в Ливии останавливается

Добыча на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Шарара постепенно останавливается из-за взрыва в трубопроводе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ремонт, по предварительным оценкам, займет около двух дней. Когда именно на трубопроводе произошел взрыв, они не уточнили.

Объемы подтвержденных запасов нефти на месторождении Шарара составляют не менее 3 млрд баррелей. Ежедневно на нем добывают около 300 тыс. баррелей.