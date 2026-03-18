Два человека погибли при атаке Ирана на Израиль
Два человека погибли при ракетном ударе Ирана по центральным районам Израиля, сообщает The Jerusalem Post. Кроме того, поврежден автомобиль скорой помощи.
Как сообщила служба скорой помощи (MDA), мужчина и женщина, которым было около 70 лет, погибли от осколочных ранений в городе Рамат-Ган. Еще пять человек получили легкие травмы.
Израильские СМИ сообщают, что обломки ракеты упали в восьми местах. Один из фрагментов повредил платформы железнодорожной станции Тель-Авив Савидор Центр — движение поездов там приостановлено.
Пожарные расчеты работают в районах Дан, Рамат-Ган и на станции Савидор. Военные ведут поисково-спасательные работы в местах попаданий.