Марокко присудили победу на Кубке Африки по футболу через 2 месяца после финала

Конфедерация африканского футбола пересмотрела итоги финала Кубка Африканских Наций — 2025 и удовлетворила апелляцию сборной Марокко, присудив ей победу. Сборной Сенегала засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за отказ продолжать матч после спорного эпизода в концовке встречи.

Финальная игра турнира состоялась 18 января в Рабате. На поле Сенегал одержал победу со счетом 1:0. На 98-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу Марокко за фол на Браиме Диасе, после чего сенегальские футболисты покинули поле в знак протеста. Матч был прерван и возобновился лишь спустя 13 минут, однако эпизод стал предметом разбирательства.

В итоге дисциплинарные органы признали действия сенегальской команды нарушением регламента. Таким образом, спустя два месяца после финала победителем турнира официально объявлена сборная Марокко, а прежний результат матча аннулирован.