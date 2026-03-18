Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам за подготовку нападения на чиновника

Южный окружной военный суд признал виновным 44-летнего Артема Краско в попытке совершения теракта в отношении сотрудника администрации Запорожской области. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба суда, в 2022 году Краско установил контакт с представителем украинской спецслужбы. Через тайник в Мелитополе он получил взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое собрал под руководством куратора.

Устройство предназначалось для подрыва автомобиля исполняющего обязанности заместителя министра строительства Запорожской области, указано в сообщении. Мужчина следил за объектом, но был задержан до совершения преступления.

Краско признан виновным по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК) и госизмене (ст. 275 УК).