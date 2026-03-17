Два дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Сочи

Обломки беспилотников обнаружены по двум адресам в Лазаревском районе Сочи, сообщил оперштаб Краснодарского края. Повреждены два жилых дома.

«В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом — задело навес и кровлю частного домовладения»,— написано в сообщении оперативного штаба.

По данным Минобороны, с 13:00 до 20:00 мск над территорией Краснодарского края были сбиты 25 беспилотников. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об отражении атаки БПЛА на Центральный и Лазаревский районы города.