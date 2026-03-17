Зрителей рок-концерта в Ярославле оштрафовали из-за нацистских татуировок

Правоохранительные органы задержали шесть посетителей ярославского клуба по делу о демонстрации запрещенной символики. Им выписали штрафы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. В заведении проходил фестиваль тяжелой музыки «Похороны зимы».

Концерт проходил 14 марта. Силовики обыскали 148 посетителей. Задержанные — жители Московской, Рязанской, Костромской, Нижегородской областей и Москвы. Концерт организовала «националистическая околомузыкальная группировка VLSKVLT — “Велескульт”», сказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

У одного человека полиция обнаружила наркотики, еще двое находились в состоянии наркотического опьянения. Также «выявлены двое уклонистов от воинской службы», сообщил собеседник «РИА Новости».

