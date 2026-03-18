«Гельтек» открылись в третий раз

Третий офлайн-магазин российского косметического бренда «Гельтека» открылся в ТЦ «Авиапарк». Его пространство организовано так, чтобы было удобно попробовать текстуры и познакомиться с продуктами, задать вопросы о косметике и получить понятные и честные рекомендации по уходу. В новом магазине собраны все новинки, базовая линейка, продукты THE U и серия Geltek Gourmet. В честь открытия запущена специальная акция трейд-ин, которая продлится до 21 марта. Можно принести пустой или начатый флакон средства для лица от любого бренда и получить до 40% скидки на аналогичное средство от «Гельтек».

