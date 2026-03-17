Экс-замглавы Люберец приговорили к 13 годам тюрьмы

Зеленоградский районный суд Москвы приговорил бывшего замглавы Люберец Московской области Родиона Грошевика к 13 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве. Еще пяти фигурантам дали сроки от 8 до 13,5 лет, сообщает RTVI.

По версии прокуратуры, с 2016 по 2020 годы фигуранты похитили путем завышения цен более 15 млн рублей на муниципальных контрактах по содержанию кладбищ в Балашихе и Люберцах. До перехода в администрацию Люберец Родион Грошевик возглавлял «Люберецкую ритуальную службу», рассказали обвинители.

Остальные фигуранты также занимались предпринимательством в ритуальной сфере. Помимо господина Грошевика, суд приговорил Ивана Гусакова к 13,5 годам лишения свободы, Дмитрия Бахарева и Владимира Жукова — к 8,5 годам тюрьмы, а Регину Кабуркину — к 8 годам условно. Суд также вынес решение о штрафах общей суммой 13 млн рублей. Сторона защиты заявила о намерении обжаловать решение суда.

Информация о задержании Родиона Грошевика появилась в мае 2022 года. В мае 2025-го дело направили в суд.