В России спрогнозировали избыток кормов для домашних животных в 2026 году

В 2026 году производство кормов для домашних животных в России продолжит расти быстрее спроса, что приведет к формированию профицита. По оценке Strategy Partners, выпуск увеличится на 4,8% — до 1,63 млн тонн, тогда как потребление вырастет лишь на 1,9%, до 1,5 млн тонн. В результате избыточное предложение составит около 111 тыс. тонн и будет увеличиваться в последующие годы.

Эксперты связывают эту тенденцию с активным запуском новых производственных мощностей и интересом бизнеса к сегменту с высокой маржинальностью. При этом спрос поддерживается ростом числа домашних животных и изменением отношения к ним: все больше россиян воспринимают питомцев как членов семьи. Однако темпы расширения рынка отстают от производства, что усиливает давление на цены и прибыльность производителей.

В этих условиях компании все активнее ориентируются на экспорт. Поставки за рубеж уже растут, но география сбыта остается ограниченной — основными направлениями остаются страны СНГ. Расширение внешних рынков рассматривается как ключевой способ балансировки предложения, особенно на фоне сохраняющегося профицита на внутреннем рынке.

