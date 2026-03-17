Вышестоящий суд поддержал запрет Tecnimont продолжать спор с «Еврохимом» в Лондоне

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменения судебные акты нижестоящих инстанций по спору ООО «Еврохим Северо-Запад-2» с итальянской Tecnimont S.p.A. Кассационная жалоба иностранной компании оставлена без удовлетворения, следует из материалов дела.

Спор связан со строительством в Кингисеппе заводов по производству аммиака и карбамида в рамках проекта «Кингисепп Северо-Запад-2». Как следует из материалов дела, «Еврохим Северо-Запад-2» требовал запретить Tecnimont продолжать разбирательство в арбитраже при Международной торговой палате в Лондоне, а также вести связанные процессы в государственных судах Великобритании.

В прошлом году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил соответствующее заявление российской компании. В случае нарушения установленных запретов с Tecnimont может быть взыскана судебная неустойка в размере 279,3 млн евро, 44,4 млн долларов США и 305,1 млн рублей.

Конфликт между сторонами возник после того, как в мае 2022 года итальянский подрядчик приостановил исполнение контрактных обязательств по проекту. После этого «Еврохим Северо-Запад-2» заявил о расторжении договоров и потребовал вернуть аванс в размере 380 млн евро. Tecnimont и ее российская структура «МТ Руссия» оспаривают расторжение и настаивают на своей компенсации.

Ранее Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Еврохим Северо-Запад-2» к Tecnimont и «МТ Руссия», постановив взыскать с них более 171 млрд рублей.

Артемий Чулков