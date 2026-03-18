Залив выходит из берегов

Управляющие крупнейшими фондами негативно отреагировали на масштабные боевые действия в Персидском заливе. В результате геополитические конфликты, по их оценке, вновь стали главным риском для мировой экономики. Вместе с тем инвесторы пока не ждут спада, рассчитывая, что активные боевые действия не будут продолжительными, а цены на нефть к концу года вернутся к $60–80 за баррель. Российские инвесторы воздерживаются от активного увеличения вложений на рынке акций, ограничивая инвестиции сырьевыми и транспортными компаниями.

Международные портфельные управляющие серьезно обеспокоены масштабами боевых действий в районе Персидского залива. Об этом свидетельствует мартовский опрос, проведенный Bank of America (BofA). В анкетировании, которое проводилось 6–12 марта, приняли участие представители 210 фондов, в управлении которых находились активы на $589 млрд. Число респондентов, заявивших, что геополитические конфликты являются ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для экономики, составило 37%, что на 23 п. п. превысило показатель февраля.

В последний раз управляющие так резко реагировали весной 2022 года, после начала СВО на Украине. Четыре года назад 44% респондентов заявили, что российско-украинский конфликт является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. При этом каждый пятый опрошенный тогда заявил о рисках рецессии.

В отличие от событий четырехлетней давности, в неизбежности удара США по Ирану мало кто сомневался, тем более когда в регион было переброшено сразу две авианосные ударные группы. Вот только масштабы ударов и ответ Ирана стали для рынка полной неожиданностью, так как затронули не только военную, но и гражданскую инфраструктуру. Под удары попали танкеры, нефтяные хранилища, нефтеперерабатывающие заводы. Фактически перекрытым оказался Ормузский пролив, через который на мировой рынок поставляется 20% нефти и до 30% СПГ. В итоге стоимость нефти Brent впервые с весны 2022 года поднялась выше уровня $100 за баррель.

Хотя война на Ближнем Востоке и заметно ухудшила настроения управляющих, но пока не изменила их базовый макроэкономический сценарий. По данным опроса BofA, ожидания роста мировой экономики резко снизились, однако вероятность жесткой рецессии инвесторы оценивают всего в 5%, в то время как большинство по-прежнему ждут мягкого замедления. «Рынки считают, что даже при эскалации конфликт вряд ли приведет к долгосрочному нарушению поставок нефти. Поэтому текущие скачки цен воспринимаются скорее как краткосрочная геополитическая премия, а не как структурный энергетический шок»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков. По данным опроса BofA, лишь около 10% респондентов допускают сохранение цен на нефть к концу года выше $90 за баррель. Две трети опрошенных ожидают снижения цен к $60–80 за баррель.

Однако рост цен на энергоносители, пусть даже временный, негативно сказывается на инфляции и инфляционных ожиданиях. По данным опроса, инфляционные опасения выросли на 3 п. п., до 23%. «Так как энергоносители широко используются как сырье во многих других секторах экономики, мы отмечаем не только прямое, но и косвенное влияние выросших в цене углеводородов на инфляцию»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров.

В итоге фонды хотя и нарастили долю кэша с 3,4% до 4,3%, но бегства из рисковых активов не произошло. Количество управляющих, чьи вложения в акции находятся выше индикативного уровня, на 37 п. п. превзошло число тех, у которых эта доля была выше. За месяц доля оптимистов сократилась лишь на 11 п. п., но осталась вблизи многолетних максимумов.

В условиях турбулентности на мировых сырьевых рынках российский рынок акций оказался в числе лидеров роста. С начала марта индекс Московской биржи вырос почти на 2%, причем в лидерах были нефтегазовый сектор, химическая промышленность (за счет производителей минеральных удобрений), транспорт. Сдерживает рост геополитическая неопределенность и сомнения в устойчивости нефтяного ралли. К тому же, как отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, если через инфляцию начнется охлаждение мировой экономики, давление на рисковые активы усилится, вырастут дефолтные риски и даже российские акции не смогут игнорировать глобальный риск-офф.

Виталий Гайдаев