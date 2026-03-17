Обманувший Павла Деревянко криптоинвестор получил шесть лет тюрьмы

Суд в Москве приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за мошенничество под предлогом инвестирования в криптовалюту, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ранее актер обвинял партнера по бизнесу в обмане на 200 млн рублей.

Григория Мулузяна признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Суд приговорил криптоинвестора к шести годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Как отметили в прокуратуре, с декабря 2021 года по январь 2023-го, выдавая себя за эксперта по инвестициям в криптовалюту, Григорий Мулузян ввел четверых потерпевших в заблуждение, обещая заработок на вложениях в цифровые активы. Он сообщил им заведомо ложные сведения об имеющемся бизнесе и высокодоходных инструментах заработка на криптовалюте.

Всего потерпевшие предоставили Мулузяну средства на сумму более 120 млн рублей, рассказали в прокуратуре. Деньги они передавали лично в офисе в деловом центре «Москва-Сити», а также переводили на указанные Мулузяном счета.

Вначале осужденный перечислял потерпевшим проценты, но затем выплаты прекращал и присваивал деньги себе.

Среди жертв схемы были актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко, режиссер Марюс Вайсберг, боксер Алексей Семыкин и семейная пара москвичей. Господин Деревянко рассказал, что передал мошеннику более 200 млн рублей.

Уголовное дело против Григория Мулузяна возбудили в сентябре 2023 года. Через год его отправили под арест. В октябре 2025 года, как писал ТАСС, Мулузян частично признал вину и начал возвращать деньги потерпевшим. Тогда сумма ущерба оценивалась в 400 млн рублей.