Автоматические штрафы пускают в плавание

Госдума приняла в первом чтении два правительственных законопроекта, наделяющих столичные власти правом самостоятельно регулировать движение речных судов. Поправки также наделяют Москву и другие регионы полномочиями штрафовать нарушителей в акваториях рек с помощью автоматических камер, работающих по аналогии с комплексами фиксации нарушений ПДД. Столичные власти уже смонтировали 500 камер на Москве-реке, где ежедневно курсируют до 800 судов. В московском Центре организации дорожного движения “Ъ” заявили, что поддерживают законопроект.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Применение автоматических камер поможет регионам выявлять нарушителей правил на водной поверхности

Проекты поправок к КоАП, Кодексу внутреннего водного транспорта РФ и другим нормативным актам были внесены в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года. В документах оговаривается возможность размещения региональными властями автоматических средств фотовидеофиксации «нарушений правил плавания» в тех местах, где чиновники сочтут нужным. Установленные на водоемах камеры будут выявлять нарушения по ст. 11.7 КоАП РФ.

Эта статья предусматривает штрафы до 25 тыс. руб. или лишение прав управления судном в случае нарушений правил плавания и стоянки судов, незаконной подачи звуковых сигналов, равно как и при превышении разрешенной скорости движения.

Отметим, что скоростные ограничения устанавливаются приказами Минтранса: так, на искусственных участках канала имени Москвы туристическим и маломерным судам не разрешено двигаться быстрее 15 км/ч, вблизи пляжей — 12 км/ч. Регионам законопроектом также передаются права по подъему и утилизации затонувших судов.

Отдельный блок поправок посвящен полномочиям столичных властей. Их предлагается наделить правом «диспетчерского регулирования» движения (сейчас этим занимается Росморречфлот), в том числе полномочиями по согласованию маршрутов судов и расписания водных пассажирских перевозок. Речь идет о любых судах в акватории города, за исключением транзитных. Мэрия также сможет определять места размещения электрических зарядных станций и устанавливать дополнительные экологические требования для заходящих в Москву кораблей с целью «предотвращения загрязнения… отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами».

Как пояснил на слушаниях в Госдуме 17 марта замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, поправки создают правовую базу для применения автоматических камер на воде, что «крайне важно для межведомственного взаимодействия».

Содокладчик, зампред думского комитета по транспорту Виктор Дерябкин (ЕР) похвалил Москву как пример «регулярного и безопасного транспортного обслуживания населения на воде», где ежедневно курсируют до 800 судов. Для этого столице и нужны диспетчерские полномочия по регулированию движения судов, дал понять господин Дерябкин. Депутат Олег Леонов (ЛДПР) не понял, какому уполномоченному органу будет передаваться информация с камер на водоемах, уточнив, что в законопроекте это не оговаривается. По словам депутата, таким данным были рады структуры Минтранса, Госинспекция по маломерным судам МЧС и даже «Минсельхоз в лице Рыбнадзора». Господин Зверев на это лишь сказал, что подобная система будет межведомственной. У члена комитета по госстроительству Алексея Волоцкова (ЕР) возникли вопросы к формулировкам поправок, которые не позволяют штрафовать суда с камер за повторные нарушения правил плавания. Но депутат дал понять, что их можно доработать ко второму чтению. Законопроекты были приняты Госдумой в первом чтении.

Как уже сообщал “Ъ”, поправки более года обсуждались в Минтрансе и других ведомствах, а Москва заранее готовилась к их возможному принятию. Еще в конце 2024 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил конкурс на поставку 200 камер видеонаблюдения с разрешением 4К для обзора Москвы-реки (на 281,2 млн руб.), сейчас же их уже около 500.

Комментируя законопроект, в ЦОДД “Ъ” подтвердили, что городские власти уже организовали мониторинг акватории для контроля безопасности движения и стоянки судов, обеспечения работы причальной инфраструктуры, а также для фиксации и разбора событий с признаками нарушений. Операторы Речного ситуационного центра могут автоматически идентифицировать суда и получать полную информацию о них, анализировать все маневры. «Накопленный нами положительный опыт применения систем автоматической фиксации на дорогах города, а теперь и на реке доказал свою высокую эффективность,— заявили “Ъ” в ЦОДД.— Рассматриваемая инициатива позволит распространить этот успешный опыт и на область административного производства. Мы предполагаем, что материалы фотовидеофиксации, полученные в автоматическом режиме, смогут в ближайшем будущем стать законным основанием для вынесения постановлений за нарушения правил плавания. Это станет новым этапом в повышении безопасности и дисциплины на водных объектах столицы».

Александр Воронов, Иван Буранов