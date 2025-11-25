Автоматические штрафы спускают на воду

Столичные власти получат право самостоятельно регулировать движение речных судов и штрафовать нарушителей в акватории Москвы-реки с помощью автоматических камер, работающих по аналогии с комплексами фиксации нарушений ПДД. Такие нормы, по данным “Ъ”, содержатся в законопроекте Минтранса, одобренном комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности. Этот же документ разрешит правительству Москва поднимать затонувшие суда и вводить дополнительные экологические ограничения для судовладельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контроль за передвижением судов в акватории Москвы-реки планируется сделать автоматическим

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Контроль за передвижением судов в акватории Москвы-реки планируется сделать автоматическим

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с текстом поправок к Кодексу внутренних водных перевозок РФ и другими нормативными актами, разработанными Минтрансом РФ и одобренными 24 ноября правительственной комиссией по законодательной деятельности. Предлагается наделить столичные власти правом «диспетчерского регулирования» движения (сейчас этим занимается Росморречфлот), в том числе полномочиями по согласованию маршрутов судов и расписания водных пассажирских перевозок.

Речь идет о любых судах в акватории города, за исключением следующих через Москву транзитом.

Мэрия также сможет определять места размещения электрических зарядных станций и устанавливать дополнительные экологические требования для заходящих в Москву судов для «предотвращения загрязнения… отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами». Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обращает внимание, что законопроект наделяет Москву правом поднимать затонувшие суда и утилизировать их.

Отдельно оговаривается возможность размещения городскими властями автоматических средств фотовидеофиксации «нарушений правил плавания» — в тех местах, где чиновники сочтут нужными. Планируется, что установленные на водоемах камеры будут выявлять нарушения, предусмотренные статьей 11.7 КоАП РФ. Установленные в ней санкции (штраф до 25 тыс. руб. или лишение прав управления судном) применяются в том числе при нарушениях правил плавания, стоянки судов, незаконной подачи звуковых сигналов, а также при превышении разрешенной скорости движения. Скоростные ограничения устанавливаются приказами Минтранса, например, на искусственных участках канала имени Москвы пассажирским туристическим и маломерным судам не разрешено двигаться быстрее 15 км/ч, вблизи пляжей — 12 км/ч.

Москва уже пыталась расширять функционал автоматических камер.

В апреле 2025 года Мосгордума предложила поправки к федеральному законодательству, позволяющие столичным властям использовать камеры, беспилотные аппараты и нейросети для контроля за городским хозяйством, памятниками архитектуры и стройплощадками. Причем в первой редакции поправок упоминалась та же схема выписки штрафов, как и для нарушителей ПДД,— автоматически, без вынесения протокола. Но после возражений правительства РФ от этой идеи отказались.

Новые поправки, связанные с усилением контроля на воде, по данным “Ъ”, более года обсуждались в Минтрансе и других ведомствах. Городская администрация заранее готовилась к их возможному утверждению. Еще в сентябре 2024 года Центр организации дорожного движения объявил конкурс на поставку 200 камер видеонаблюдения с разрешением 4К для обзора акватории Москвы-реки (на 281,2 млн руб.). В ноябре 2024 года столичный департамент транспорта пообещал, что камеры установят на опорах вдоль реки и на мостах в акватории Москвы-реки до конца года и что их общее количество составит 500. В департаменте тогда же упоминали информационную систему «Москва.Река» и подключенные к ней камеры, с помощью которых можно автоматически идентифицировать суда, а также отслеживать и анализировать их проход, остановку, стоянку, подход к причалам и «активное время на реке».

Поправки в большей степени касаются «большого» судоходства, но могут «ударить рикошетом и по маломерным судам», полагает глава Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов.

Эксперт критикует возможность ввода дополнительных ограничений по выхлопу судов и другим экологическим требованиям, опасаясь, что это приведет к фактическому запрету маршрута «Московская кругосветка» (кольцевой речной круиз через Оку, Волгу и Москву-реку) и вообще любого водного транзита через центр города. «В тексте (законопроекта.— “Ъ”) есть исключения для отдельных категорий транзитных судов, но формально маломерные суда к ним не относятся»,— полагает господин Смирнов.

Александр Воронов, Иван Буранов