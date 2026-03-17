Минфин попросил отложить запрет на ставки для должников и недееспособных

Как узнал «Ъ», глава Минфина Антон Силуанов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой перенести рассмотрение законопроекта, запрещающего букмекерам принимать ставки у недееспособных граждан и лиц с долгами по исполнительным производствам. Инициативу предложили отложить до осени 2026 года. В аппарате Григоренко получение письма подтвердили.

Законопроект внесли в Госдуму еще в марте 2024 года. Он запрещает заключать пари с теми, кто признан недееспособным или уклоняется от уплаты долгов, включая алименты. Также документ вводит прямой запрет для букмекеров принимать ставки у несовершеннолетних — сейчас ответственность лежит только на самих подростках. Совет Федерации включил инициативу в список социально значимых еще летом 2025 года.

Однако продвижение законопроекта застопорилось. Как рассказали источники, против выступают букмекеры. Они предупреждают, что рынок может потерять до 40% аудитории — именно столько игроков, по подсчетам Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), имеют долговые обязательства. Затраты на проверку клиентов через госсистемы, по предварительным оценкам, обойдутся в среднем одному букмекеру в 150–200 млн рублей в год. В Минфине пояснили, что просьба об отсрочке связана с жалобами бизнеса на возможные убытки и необходимостью доработать техническую базу Соцфонда и ФССП.

При этом сами ведомства еще в конце февраля заявляли о готовности систем к запуску. Объем легальных ставок в 2025 году составил 1,9 трлн рублей, целевые отчисления — около 38 млрд руб.

