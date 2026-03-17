Спор о винодельне коснулся «водочного короля»

Брэд Питт требует допросить бывшего «водочного короля» из России в рамках судебного разбирательства с Анджелиной Джоли. Поводом стала французская винодельня звезд, которую они купили, еще находясь в браке.

После развода актриса продала свою долю в винном бизнесе. Брэд Питт говорит, что не только не давал на это разрешения, но и не знал о планах Джоли. В момент покупки за бренд розового вина бывшие супруги отдали €25 млн, а спустя десять лет бизнес уже приносил €15 млн прибыли.

В 2021-м, уже после развода, Джоли передала долю в 50% в винодельне компании бывшего владельца водочных марок «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера (в России сам бизнесмен внесен в перечень Росфинмониторинга, а его структуры признаны экстремистскими объединениями и запрещены). Помимо имущественного спора, в деле есть и эмоциональная составляющая, считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Вторая сторона вполне могла добросовестно купить это шато у Джоли. И, скорее всего, этот актив был приобретен за рыночную стоимость. Понятно, что, как и всякий любой человек, бизнесмен не испытывает никакой радости от вызова в суд, деньги любят тишину. Однако если его вызовут как свидетеля, то, скорее всего, он явится, даст показания. В противном случае это может быть расценено как уголовное преступление.

Тот факт, что Юрий Шефлер внесен в списки экстремистов и террористов, тоже вызывает у американского суда определенные вопросы. При этом, кажется, от него не требуется личной явки. Может, спор объясняется тем, что виноградники были дороги Питту не как объект для зарабатывания денег, а просто он провел там какое-то счастливое время. Теперь же актер не может туда спокойно приехать и наслаждаться солнцем, и виноградом, и вином».

Брэд Питт сохраняет за собой часть прав и оспаривает сделку. Он утверждает, что остается фактическим владельцем винодельни. Вызывая российского миллиардера в суд, голливудский актер руководствуется отнюдь не эмоциями, а рациональным расчетом, уверен советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин:

«Это довольно интересная ситуация с учетом персоналий. Но с юридической точки зрения она довольно банальна, потому что, как мне видится, Питту мешает влияние такой персоны, оно просто не позволяет ему свободно распоряжаться и управлять своим активом. Потому что на самом деле любое участие токсичных российских лиц в западных активах всегда усложняет юридическую историю, возникают множество вопросов со стороны банков.

Таким образом актер решил избавиться этого и показать, что он не планировал пускать такую фигуру в свой бизнес, это было сделано без его участия. То есть это репутационная история. В такой ситуации он вынужден вызвать бизнесмена в суд».

Анджелина Джоли заявила Брэду Питту о своем желании выйти из бизнеса через несколько лет после развода. В июне 2022 года актер говорил, что мотивом решения бывшей жены стала месть, а его попытки выкупить долю успеха не принесли. Состояние вызванного в суд Юрия Шефлера (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 2026-м Forbes оценивает в $1,1 млрд. Он занимает 3185-ю строчку глобального рейтинга миллиардеров.

Станислав Крючков