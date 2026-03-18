Средняя площадь покупаемых квартир в России сократилась до 44,5 кв. м

В январе—феврале 2026 года средняя площадь реализованной квартиры на первичном рынке России снизилась до 44,5 кв. м, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Падение ускорилось по сравнению с прошлогодними показателями, когда сокращение за весь 2025 год составило 2%, подсчитали в ЦИАН. Данные Dataflat.ru подтверждают тенденцию: средний метраж проданного лота уменьшился на 6% год к году.

Эксперты связывают это с падением покупательной способности. Граждане стараются уложиться в бюджет, выбирая более компактное жилье на фоне роста цен. В Москве и области за последний год стоимость квадратного метра увеличилась на 28%, достигнув в феврале 510 тыс. руб. Дополнительным фактором стала активность инвесторов, которые предпочитают вкладываться в малогабаритные квартиры для последующей сдачи в аренду или перепродажи. Девелоперы, в свою очередь, увеличивают долю таких лотов в проектах, чтобы сохранить спрос и темпы продаж.

Сильнее всего метраж сократился в Омске и Самаре — на 9,1% (до 50 кв. м). В Казани средняя площадь купленной квартиры уменьшилась до 44 кв. м, в Нижнем Новгороде — до 47 кв. м. Самые маленькие лоты традиционно реализуются в городах-спутниках: Коммунаре, Кудрове, Химках и Михайловске.

Москва стала исключением: здесь средняя площадь проданной квартиры выросла на 2%, до 53,2 кв. м. Это объясняется запретом на строительство жилья площадью менее 28 кв. м, действующим в столице с августа 2024 года. Запасы микроквартир постепенно исчерпываются, их доля в экспозиции сейчас составляет 9,1%. Росту среднего метража также способствует увеличение доли высокобюджетного жилья на рынке.

