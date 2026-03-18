Нелотная погода

Средний размер продаваемых квартир в новостройках продолжает сокращаться
Средняя площадь реализованной квартиры в новостройках в январе—феврале 2026 года сократилась на 3,4% год к году, до 44,5 кв. м. Приобретая более компактное жилье, покупатели стараются оптимизировать бюджет сделок, причем как в большинстве крупных городов страны, так и их спутниках. В Москве средняя площадь проданной квартиры растет, в том числе из-за смещения фокуса девелоперов в пользу высокобюджетного жилья.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в России в январе—феврале составила 44,5 кв. м, сократившись на 3,4% год к году, подсчитали в ЦИАН. Снижение ускорилось: за весь 2025 год оно составило 2%, до 46,2 кв. м. Аналитики Dataflat.ru говорят, что средняя площадь проданного лота в новостройке в январе—феврале сократилась на 6% год к году, до 44,7 кв. м.
Руководитель департамента продаж ГК «Расцветай» Святослав Иванов связывает снижение площади купленных квартир с ограниченной покупательной способностью населения: так граждане стремятся оптимизировать бюджеты. Например, в Москве и области за последний год средняя цена предложения на первичном рынке увеличилась на 28%, до 510 тыс. руб. за кв. м в феврале, говорит главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
Малоформатные квартиры, по словам руководителя направления по работе с партнерами «Мангазеи» Кирилла Полумордвинова, часто приобретают покупатели-инвесторы, планирующие впоследствии сдавать или перепродавать недвижимость. Эксперт поясняет, что девелоперы могут также сознательно увеличивать долю небольших лотов в проектах, стремясь так удержать стоимость бюджета предложения и сохранить темпы реализации. В «Метриуме» предполагают, что тенденция к снижению средней площади реализованной квартиры пока сохранится.
Наиболее заметное снижение средней площади купленной квартиры на первичном рынке среди городов-миллионников, согласно ЦИАН, за 2025 год показали Омск и Самара, где значения потеряли по 9,1%, до 50 кв. м. В Казани средняя площадь сократилась на 8,3%, до 44 кв. м, в Нижнем Новгороде — на 7,8%, до 47 кв. м. Минимальный размер реализованных лотов аналитики зафиксировали в спутниках крупных городов. Это Коммунар и Кудрово в Ленинградской области, Химки в Подмосковье и Михайловск в Ставропольском крае.
Топ-10 городов России с наименьшей средней площадью проданных квартир в новостройках (кв. м)
Топ-10 городов России с наибольшей средней площадью проданных квартир в новостройках (кв. м)
Источник: ЦИАН.
В то же время в «старой» Москве площадь проданного лота в январе—феврале 2026 года составила 53,2 кв. м, прибавив год к году 2%, следует из данных Dataflat.ru. Это объясняется ужесточением контроля за исполнением требований по минимальной площади квартир, говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Городские власти запретили строить жилье менее 28 кв. м еще с 1 августа 2024 года. Существовавшие на тот момент небольшие лоты постепенно вымываются с рынка. Позже аналогичный запрет ввели и некоторые другие регионы страны.
Сейчас доля малоформатного жилья — до 28 кв. м — в общем объеме предложения первичных квартир в Москве составляет 9,1%, говорит коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. Средняя площадь лота в экспозиции за последний год, по его словам, выросла на 10,3%, до 56,2 кв. м. Но это может объясняться и ростом рыночной доли высокобюджетного жилья, говорит руководитель отдела продаж клубного дома «Кутузов Сити» Андрей Петербуржский.