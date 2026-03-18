Нелотная погода

Средняя площадь реализованной квартиры в новостройках в январе—феврале 2026 года сократилась на 3,4% год к году, до 44,5 кв. м. Приобретая более компактное жилье, покупатели стараются оптимизировать бюджет сделок, причем как в большинстве крупных городов страны, так и их спутниках. В Москве средняя площадь проданной квартиры растет, в том числе из-за смещения фокуса девелоперов в пользу высокобюджетного жилья.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в России в январе—феврале составила 44,5 кв. м, сократившись на 3,4% год к году, подсчитали в ЦИАН. Снижение ускорилось: за весь 2025 год оно составило 2%, до 46,2 кв. м. Аналитики Dataflat.ru говорят, что средняя площадь проданного лота в новостройке в январе—феврале сократилась на 6% год к году, до 44,7 кв. м.

Руководитель департамента продаж ГК «Расцветай» Святослав Иванов связывает снижение площади купленных квартир с ограниченной покупательной способностью населения: так граждане стремятся оптимизировать бюджеты. Например, в Москве и области за последний год средняя цена предложения на первичном рынке увеличилась на 28%, до 510 тыс. руб. за кв. м в феврале, говорит главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.

Малоформатные квартиры, по словам руководителя направления по работе с партнерами «Мангазеи» Кирилла Полумордвинова, часто приобретают покупатели-инвесторы, планирующие впоследствии сдавать или перепродавать недвижимость. Эксперт поясняет, что девелоперы могут также сознательно увеличивать долю небольших лотов в проектах, стремясь так удержать стоимость бюджета предложения и сохранить темпы реализации. В «Метриуме» предполагают, что тенденция к снижению средней площади реализованной квартиры пока сохранится.

Наиболее заметное снижение средней площади купленной квартиры на первичном рынке среди городов-миллионников, согласно ЦИАН, за 2025 год показали Омск и Самара, где значения потеряли по 9,1%, до 50 кв. м. В Казани средняя площадь сократилась на 8,3%, до 44 кв. м, в Нижнем Новгороде — на 7,8%, до 47 кв. м. Минимальный размер реализованных лотов аналитики зафиксировали в спутниках крупных городов. Это Коммунар и Кудрово в Ленинградской области, Химки в Подмосковье и Михайловск в Ставропольском крае.

Топ-10 городов России с наименьшей средней площадью проданных квартир в новостройках (кв. м) Выйти из полноэкранного режима Город Регион 2025 год 2024 год Коммунар Ленинградская область 33 35 Михайловск Ставропольский край 36 30 Кудрово Ленинградская область 37 36 Химки Московская область 37 43 Темрюк Краснодарский край 38 43 Армавир Краснодарский край 39 41 Ковров Владимирская область 39 51 Колпино Ленинградская область 39 38 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 39 39 Аксай Ростовская область 40 44 Открыть в новом окне Топ-10 городов России с наибольшей средней площадью проданных квартир в новостройках (кв. м) Выйти из полноэкранного режима Город Регион 2025 год 2024 год Железногорск Красноярский край 62 64 Тельмана Ленинградская область 59 57 Элиста Калмыкия 59 58 Губкинский Тюменская область 57 47 Новомосковск Тульская область 57 59 Ялта Крым 57 49 Александров Владимирская область 56 60 Иваново Ивановская область 56 56 Каспийск Дагестан 56 50 Нальчик Кабардино-Балкария 56 65 Открыть в новом окне Источник: ЦИАН.

В то же время в «старой» Москве площадь проданного лота в январе—феврале 2026 года составила 53,2 кв. м, прибавив год к году 2%, следует из данных Dataflat.ru. Это объясняется ужесточением контроля за исполнением требований по минимальной площади квартир, говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Городские власти запретили строить жилье менее 28 кв. м еще с 1 августа 2024 года. Существовавшие на тот момент небольшие лоты постепенно вымываются с рынка. Позже аналогичный запрет ввели и некоторые другие регионы страны.

Сейчас доля малоформатного жилья — до 28 кв. м — в общем объеме предложения первичных квартир в Москве составляет 9,1%, говорит коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. Средняя площадь лота в экспозиции за последний год, по его словам, выросла на 10,3%, до 56,2 кв. м. Но это может объясняться и ростом рыночной доли высокобюджетного жилья, говорит руководитель отдела продаж клубного дома «Кутузов Сити» Андрей Петербуржский.

София Мешкова, Дарья Андрианова