«Белогорье» победило «Динамо-Урал» в квалификационном раунде чемпионата России

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в первом этапе плей-офф Суперлиги. Матч прошел в Уфе 17 марта и завершился со счетом 3:0 (23:25, 21:25, 15:25).

Фото: ВК «Белогорье»

В конце недели — 20 марта в Туле пройдет ответная встреча «Белогорья» с «Динамо-Урал». Матч начнется в 19:00.

В заключительном туре предварительного этапа Суперлиги 12 марта белгородцы обыграли московское «Динамо». Встреча прошла в столице и закончилась со счетом 1:3 в пользу «Белогорья».

Эта победа прервала сразу две впечатляющие серии соперника: 11 побед подряд в чемпионате и 13-летнюю домашнюю серию «Динамо» в матчах против белгородцев (в последний раз «Белогорье» выигрывало в Москве в январе 2017 года).

