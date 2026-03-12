«Белогорье» разгромило московское «Динамо» и прервало две победные серии лидера

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» нанес поражение московскому «Динамо» в заключительном туре предварительного этапа Суперлиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:3 (25:23, 30:32, 19:25, 20:25). Эта победа прервала сразу две впечатляющие серии соперника: 11 побед подряд в чемпионате и 13-летнюю домашнюю серию «Динамо» в матчах против белгородцев (в последний раз «Белогорье» выигрывало в Москве в январе 2017 года).

В команде гостей отличился Мохамед Аль Хачдади, заработавший 18 очков при 61% реализации атак. Георгий Заболотников набрал 15 очков, Александр Мельников — 11 (пять из них — на блоке). У москвичей самым результативным стал Максим Сапожков с 29 очками, однако он же допустил шесть ошибок в атаке, большинство из которых пришлись на концовки партий.

Матч для хозяев начался с рывка 4:0, однако «львы» быстро восстановили равновесие. Первый сет остался за динамовцами, хотя концовку «Белогорье» провело мощно, сократив отставание с 21:15 до 24:23. Второй сет стал украшением матча: команды выдали затяжную перестрелку, в которой белгородцы отыграли несколько сетболов и в итоге вырвали победу — 32:30. После этого игра полностью перешла под контроль гостей, уверенно взявших третью и четвертую партии.

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин, набравший в матче 10 очков, отметил поддержку болельщиков: «Все мы знаем, что в Белгороде ситуация не самая благоприятная, поэтому вдвойне приятно радовать этих людей, которые приезжают, в первую очередь, за эмоциями, увидеть команду, которую они не могут увидеть в Белгороде. И где-то на пару часов их отвлечь от происходящего там. Турнирно нам не так была нужна эта игра, как эмоционально. И эмоции, я думаю, получили и мы, и болельщики. Хочется перенести это в плей-офф, который непредсказуем».

По итогам предварительного этапа «Белогорье» сохранило пятое место в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Динамо» осталось на втором месте (74 очка), но упустило шанс закрепиться в этой позиции. Лидером регулярного чемпионата остается казанский «Зенит» (79 очков).

Впереди у белгородцев подготовка к плей-офф. Соперник по первому раунду определится позднее.

Алина Морозова