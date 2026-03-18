Экономика зоны ЕАБР приросла инвестициями

Инвестиционная активность стала одним из ключевых факторов экономического роста в большинстве стран—участниц Евразийского банка развития (ЕАБР), следует из подготовленного его аналитиками макроэкономического обзора. Вложения в основной капитал в последние три года демонстрировали устойчивый рост: так, в Армении в среднем их объем рос на 18% в год, в Белоруссии — на 13,2%, в Казахстане — на 10,7%, в Узбекистане — на 21,7%. В России средний рост инвестиций за 2023–2025 годы оценивается в 6,2%. Предполагается, что инвестиционная активность поддержит рост экономик макрорегиона и в этом году.

Из разбивки по странам следует, что в 2025 году на 6,5% вырос ВВП Казахстана — это максимум за 13 лет (в 2024-м — 5%). Ускорению роста способствовало в том числе расширение промышленного производства: по оценкам ЕАБР, выпуск заметно увеличился в обрабатывающей и горнодобывающей отрасли (подробнее см. “Ъ” от 18 декабря 2025 года). Хотя в начале этого года экономика Казахстана столкнулась со снижением деловой активности в промышленности, в ЕАБР считают это следствием временных факторов, а не системных проблем. Так, объем промпроизводства в январе сократился на 6,6% в годовом выражении из-за падения объемов добычи нефти на 32% год к году — во второй половине месяца на месторождении Тенгиз произошла аварийная остановка добычи. Поддержать нефтяную отрасль и экономику в целом в ближайшей перспективе, вероятно, могут последствия войны Израиля и США с Ираном.

Существенное повышение мировых цен на нефть и газ создает возможности для увеличения экспортной выручки и для РФ. При продолжающемся смягчении денежно-кредитной политики это может придать дополнительный импульс восстановлению роста, считают аналитики. В прошлом году российская экономика увеличилась на 1% после роста на 4,9% годом ранее. В ЕАБР ожидают, что в этом году рост ВВП РФ составит 1,4%.

В 2025 году ВВП Белоруссии вырос на 1,3% после 4,3% в 2024-м. В начале этого года промпроизводство сокращалось в том числе из-за снижения спроса со стороны ключевого торгового партнера — России. В 2026 году рост ВВП, по оценкам ЕАБР, составит 1,8%. В странах Центральной Азии в этом году ожидается сохранение высоких темпов роста — их поддержит в том числе потребительская активность. Аналитики прогнозируют укрепление внутреннего спроса на фоне роста реальных доходов населения и расширения кредитования.

Кристина Боровикова