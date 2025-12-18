Разошлись в динамике

В 2025 году рост экономики региона операций Евразийского банка развития (ЕАБР) замедлится до 1,9% после увеличения на 4,5% в 2024-м, следует из макроэкономического прогноза банка. Главная причина замедления — снижение роста российской экономики из-за жестких денежно-кредитных условий. Одним из ключевых рисков для РФ на горизонте года в ЕАБР видят более существенное снижение цен на нефть. При реализации такого сценария динамика окажется чувствительной и для Казахстана. Пока же аналитики прогнозируют его экономике устойчивый рост, в том числе в связи с активным привлечением инвестиций. В целом инвестпривлекательность Центральной Азии продолжает укрепляться, фиксирует доклад. Отдельно ее экономика по итогам этого года вырастет на 6,6% после 5,8% в прошлом.

Экономика региона операций ЕАБР вырастет в 2025 году на 1,9% после роста на 4,5% в 2024-м, следует из макропрогноза Евразийского банка развития (есть у “Ъ”). Речь, поясним, идет о семи странах: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане и Узбекистане.

Замедление роста ВВП региона объясняется прежде всего состоянием российской экономики. По прогнозам ЕАБР, в этом году она вырастет на 1% после увеличения на 4,3% в 2024-м.

На фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России темпы роста снижаются во всех ключевых отраслях, внутренний спрос постепенно охлаждается, а давление на бюджет оказывает снижение цен на нефть. Отметим, по данным МЭА, скидки на баррель нефти Urals в ноябре превысили $20, а в начале декабря — $24. Это максимальный показатель с июня 2023 года. Одним из ключевых рисков для российской экономики аналитики видят еще «более существенное» снижение цен на нефть, которое ограничит возможности в части увеличения бюджетных расходов. «Учитывая ограниченность внешних источников заимствования, возрастет потребность в расширении внутреннего долга»,— полагают в ЕАБР. В 2026 году ВВП РФ, как предполагает доклад, вырастет на 1,4%. Сжатие российского спроса замедлит и рост экономики Белоруссии — до 1,8% в 2025–2026 годах после 4% в 2024-м.

Дальнейшее понижение цен на нефть в сочетании с «разрастанием» торговых конфликтов может сказаться и на экспортной выручке и потенциале роста ВВП Казахстана. Пока, впрочем, он ожидается устойчивым: максимальные с 2013-го 5,9% в 2025 году, 5,5% — в 2026-м (в 2024-м — 5%). Расширение деловой активности в этом году фиксировалось сразу во многих отраслях казахстанской экономики: так, запуск новых мощностей на месторождении Тенгиз придал импульс горнодобывающей промышленности, а благодаря машиностроительному производству рост ускорился и в обработке. По оценкам, которые ранее приводило агентство АКРА, драйверами экономического роста Казахстана в ближайшие годы будут промышленность и строительство, а также, хотя и в меньшей степени, сфера услуг и АПК. Уже сейчас устойчивый экономический рост в условиях внешних кризисов способствует расширению вложений в Казахстан, отмечают аналитики ЕАБР.

В целом повышение инвестпривлекательности фиксируется во всей Центральной Азии.

Растут при этом как внешние, так и взаимные инвестиции (см. “Ъ” от 12 декабря). По прогнозам, экономика Центральной Азии вырастет в 2025 году на 6,6% после увеличения на 5,8% в 2024-м. В частности, ВВП Киргизии в этом году вырастет на максимальные за 12 лет 10,3%. Высокая потребительская активность будет поддерживать рост экономики дольше, чем ожидалось ранее, отмечают в ЕАБР. В следующем году экономика вырастет на 9,3%.

ВВП Узбекистана благодаря продолжающимся структурным реформам увеличится на 7,4% в 2025 году и 6,8% в 2026-м (причина снижения роста — некоторое охлаждение потребительской активности). Рост экономики Таджикистана оценивается в 8,3% и 8,1% соответственно. Устойчивому росту, по оценкам аналитиков, будет способствовать расширение мощностей и запуск новых производств в промышленности. Экономика Армении увеличится в 2025-м на 6%, в том числе благодаря росту активности в секторе услуг и строительстве. В 2026 году рост ВВП снизится до 5,3%.

Кристина Боровикова