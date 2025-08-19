В Воронежской области могут появиться точки бесплатного Wi-Fi

В городах Воронежской области на крупных остановках, в парках и социальных объектах могут появиться точки бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Александр Гусев.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

«Это точно будет Центральный парк, парк “Орленок”, Петровская набережная»,— привел примеры глава региона.

При этом он отметил, что точки бесплатного Wi-Fi должны появиться вне зависимости от того, будут ли в дальнейшем отключать мобильный интернет. Господин Гусев оптимистично относится к контактам президентов Путина и Трампа и считает, что «активное военное противостояние в ближайшем времени должно прекратиться».

Тем не менее он отметил, что подвалы 3,5 тыс. воронежских многоэтажек можно использовать как укрытия.

Юрий Голубь