Офицера подвела оптика

К 11 годам колонии строгого режима с лишением наград и звания подполковника военный суд в Москве приговорил бывшего начальника отдела ФГБУ «3-й ЦНИИ» Минобороны России Евгения Лайко. Его признали виновным в получении миллионных взяток от руководителя предприятия, производящего оптику для оборонки и военных, а также мошенничестве. Судебное решение бывший офицер намерен обжаловать.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В Московском гарнизонном военном суде 17 марта завершился процесс по уголовному делу уроженца Одесской области (Украинская ССР) бывшего начальника отдела зенитного вооружения 3-го ЦНИИ Минобороны подполковника Евгения Лайко. Офицеру инкриминировались два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и два эпизода мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии обвинения, взятки подполковник Лайко получал с 2020 года по весну 2025 года от директора ООО «НПП "Александр"» Вячеслава Семенова. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 11 млн руб. Как говорится в деле, предприниматель Семенов за взятки рассчитывал с помощью начальника отдела НИИ добиться увеличения закупок в рамках исполнения гособоронзаказа оптических приборов специального и военного назначения, в также приборов для нужд ПВО, которые производит его предприятие.

Нужно отметить, что, когда о коррупции стало известно правоохранителям, Вячеслав Семенов написал явку с повинной. На допросах он рассказал, что передавал взятки господину Лайко при встречах в ресторанах.

Деньги в конвертах переходили из рук в руки в туалетах заведений. А когда суммы были чрезмерно велики для конвертов, то встречи проходили в служебном кабинете предпринимателя в офисе ООО «НПП "Александр"».

Кроме того, по материалам дела, еще 3 млн руб. двумя траншами Евгений Лайко получил от руководителя ООО «Техмет 18» Максима Тулкина — за содействие в продвижении инновационных изделий предприятия и «лояльность при организации закупок» у ООО. Под последним подразумевалось, в частности, содействие подполковника «успешному прохождению испытаний новых изделий, без создания искусственных барьеров и завышения тактико-технических требований».

Впрочем, в данном случае следствие посчитало, что Евгений Лайко ввел Максима Тулкина в заблуждение, поскольку не имел реальной возможности обеспечить тому покровительство при продвижении изделий ООО «Техмет 18». Поэтому эти эпизоды были квалифицированы правоохранителями не как взятки (до 15 лет колонии), а как крупное и особо крупное мошенничество (до 10 лет заключения).

В прениях сторон гособвинитель попросил суд приговорить подполковника Лайко к 12 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на 10 млн руб., конфисковать имущество на сумму полученных взяток и присвоенных денег в размере 13,6 млн руб., а после освобождения запретить ему в течение 10 лет занимать должности на госслужбе. Кроме того, прокурор предложил лишить подсудимого воинского звания и наград — медали Суворова и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В свою очередь, адвокаты настаивали на том, что все доказательства якобы виновности господина Лайко основывались лишь на показаниях предполагаемых «взяткодателей», которые оговаривали их подзащитного, чтобы выгородить себя.

Гособвинение, по мнению защиты, не смогло доказать причастность подсудимого к получению взяток. На самом деле, подчеркивали адвокаты, он не имел реальной возможности исполнять данные им обещания, касающиеся общего покровительства и продвижения их продукции в рамках закупок Минобороны. Поэтому защита просила суд и «взяточные» эпизоды переквалифицировать на «мошеннические».

Суд, однако, согласился с прокурором, признав Евгения Лайко виновным по всем вменяемым ему эпизодам. За взятки подсудимому было назначено в общей сложности девять лет, по эпизодам мошенничества — четыре и пять лет, а общее наказание путем частичного сложения сроков составило одиннадцать лет колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый был лишен звания и наград, ему запрещено на восемь лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, «связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций». Имущество экс-офицера на 13,6 млн руб. конфисковано.

Адвокаты и родные господина Лайко заявили, что будут обжаловать приговор.

Алексей Соковнин