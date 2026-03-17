Оборонно-строительная афера

17 марта в МВД сообщили о раскрытии крупных хищений у предприятий оборонного комплекса. По данным “Ъ”, гендиректора ООО «Спецпромстрой» Сергей Сальников и ООО «ИнвестБизнес Системс» Андрей Рязанов обвиняются в том, что получили от предприятий «Ростеха» строительное и электрооборудование на сумму более 460 млн руб., а по контрактам так и не расплатились.

Как стало известно “Ъ”, 23 марта Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест гендиректора ООО «Спецпромстрой» Сергея Сальникова и гендиректора ООО «ИнвестБизнес Системс» Андрея Рязанова. Оба фигуранта обвиняются ГСУ МВД по Москве в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). От их действий, по данным правоохранителей, пострадали два крупных предприятия оборонно-промышленного комплекса — входящие в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» АО «НПО "Орион"» и АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха».

Первое было основано в 1946 году и является единственным в России государственным научным центром в области твердотельной фотоэлектроники. Оно разрабатывает и выпускает приборы ночного видения, инфракрасные лазеры, тепловизоры, электронно-лучевое и ионно-плазменное оборудование, а также множество других устройств и приборов, в том числе для нужд армии и спецслужб.

С 19 мая 2023 года НПО включено в экспортный санкционный список США. В этом же списке находится и созданный в 1962 году НИИ «Полюс» — крупнейший в стране научно-производственный центр в области лазерных технологий.

В частности, институт разрабатывает и производит целеуказатели для высокоточного оружия, анализаторы наркотических и взрывчатых веществ, лазерные гироскопы на газовых лазерах самолетной навигации, лазерные измерители скорости и дальности и многое другое. А разработанная в НИИ квантовая электроника используется, например, в противотанковых установках «Корнет», системах высокоточного артиллерийского оружия с лазерным наведением и другом высокоточном оружии с управлением по лазерному лучу.

По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантами которого стали руководители московских ООО 45-летний Сергей Сальников и 44-летний Андрей Рязанов, столичная полиция возбудила в июле прошлого года.

В ходе расследования было установлено, что в период с 22 июля 2022 года по 2 мая 2023 года фигуранты, чьи фирмы специализировались на строительстве жилых и нежилых зданий, а сейчас находятся в стадии банкротства, «обманным путем» заключили договоры с НПО «Орион» и НИИ «Полюс».

Причем продукцию в обоих случаях поставляли не коммерсанты госпредприятиям, как это чаще всего и бывает, а наоборот. Так, «Спецпромстрою» НПО отгрузило строительное и электрооборудование почти на 110 млн руб., а «ИнвестБизнес Системс» получило от НИИ различные стройматериалы на 353,2 млн руб. Однако ни «Орион», ни «Полюс» денег так и не получили, а продукцию покупатели, по данным следствия, возвращать отказались, уйдя в банкротство.

Обвинения в мошенничестве Сергею Сальникову и Андрею Рязанову правоохранители предъявили в ноябре прошлого года. Однако с ходатайством об их аресте следствие обратилось в Тверской суд Москвы только 27 января 2026 года. В итоге оба фигуранта были отправлены в СИЗО.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в ходе обысков у обвиняемых изъяли «средства связи, носители информации, компьютерную технику, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение по делу».

В «Ростехе» на запрос “Ъ” не ответили.

Олег Рубникович