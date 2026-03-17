«Трамп торопиться не намерен»

МИД РФ выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг Кубы. Российская сторона продолжит оказывать поддержку дружественной стране, в том числе материальную. Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что Остров свободы в скором времени вернется под американское влияние. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что эпоха кубинского социализма подходит к концу.

На Кубе полный блэкаут. Ее устаревшие, изношенные энергетические системы не выдержали нагрузок и отказались работать. Есть сообщения о беспорядках. На этом фоне Гавана официально признала факт переговоров с Вашингтоном. Страна последний месяц живет в состоянии фактического паралича экономики в результате американской блокады. И что, наверное, нужно особо отметить — Остров социалистической свободы остался один на один с империалистическим соседом без перспективы ощутимой помощи извне, по крайней мере, на сегодняшний день.

Дональд Трамп в своем стиле не скупится на эпитеты. По его словам, он уже победитель и может сделать с Кубой все что захочет, без особой конкретики. Однако, судя по всему, за основу будет взята венесуэльская модель, а именно приход к власти договороспособного лидера при сохранении основы существующего государственного строя. То есть он, конечно, изменится, но это будет плавный переход, без резких движений.

Общий смысл в том, что и Куба, и Венесуэла переходят под полное влияние Соединенных Штатов Америки. Народы от этого, по идее, должны только выиграть, поскольку это означает инвестиции и перестройку экономики на капиталистические рельсы в их странах. При этом можно допустить, что социализм в том или ином виде сохранится, ведь люди привыкли жить в таких условиях.

Впрочем, на этот счет есть большие сомнения. Марко Рубио, нынешний госсекретарь США и фактически куратор процесса «освобождения» некогда дружественного острова, сын кубинских эмигрантов. И у него свои счеты к наследникам пламенного Фиделя Кастро. К слову, Трамп допустил, что именно Рубио может стать новым кубинским губернатором. Шутка, конечно, но с явным намеком, тем более глава Госдепа рассматривается в качестве нового кандидата в президенты от Республиканской партии.

Судя по многочисленным публикациям СМИ, главное условие Белого дома — уход действующего президента Мигеля Диас-Канеля. Он имеет репутацию твердого борца с капитализмом, который не желает проводить хотя бы минимальные реформы и, соответственно, разговаривать с Дональдом Трампом. Правда, теперь вроде как кубинский лидер на это согласился.

Конечно, говорить об этом рано, но очень похоже, что история великой кубинской революции подходит к концу.

Событие это более чем знаменательное, учитывая, что практически одновременно на гране краха находится другая революция — исламская в Иране. Однако не будем забегать вперед. По факту есть только согласие Гаваны на переговоры и красочные эпитеты Дональда Трампа, который дал понять, что торопиться не намерен. Сначала он должен разобраться с Ираном, ну а потом будет разговор по душам с Кубой.

Дмитрий Дризе