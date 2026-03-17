Макрон исключил участие Франции в разблокировке Ормузского пролива

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна не выбирала войну с Ираном, начатую США и Израилем, а потому не будет участвовать в операции по защите Ормузского пролива. По его словам, эта проблема требует дипломатического решения, а не силового.

«Мы не участвуем в ней и занимаем чисто оборонительную позицию для защиты наших граждан и поддержки наших союзников»,— сказал французский лидер в начале заседания кабинета министров (цитата по BFM TV). Он подчеркнул, что ведет переговоры с Индией и другими партнерами в Европе и на Ближнем Востоке, чтобы разработать решение этого вопроса.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским, проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В начале марта в ответ на американо-израильскую операцию в Иране иранский КСИР сообщил, что взял канал под контроль и пригрозил атаковать любой проплывающий там танкер, связанный с США и Израилем.

На минувших выходных Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить в этот район корабли, чтобы избавиться от иранской угрозы. Страны ЕС и НАТО отказались участвовать в этом.

Лусине Баласян