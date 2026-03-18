Не в кота корм

Производство кормов для домашних животных в России в 2026 году увеличится на 4,8%, а объем их потребления — всего на 1,9%. Профицит составят 111 тыс. тонн продукции, а к 2029 году —178 тыс. тонн. Это связано с увеличением мощностей, которые производители запускают в расчете в том числе на экспорт. Но число стран—покупателей российских кормов пока ограниченно.

Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

В 2026 году в России может быть произведено 1,63 млн тонн кормов для домашних животных, подсчитали в Strategy Partners. Год к году это значение вырастет на 4,8%, в дальнейшем рост ускорится и в 2028 году составит уже 5,6%. Рост потребления в то же время окажется не таким значительным — на 1,9%, до 1,5 млн тонн. Это приведет к формированию избыточного предложения в размере 111 тыс. тонн. В дальнейшем тенденции сохранятся и его объем будет расти.

В 2027 году профицит может составить 125 тыс. тонн, в 2028 году — 151 тыс. тонн, а в 2029 году — 178 тыс. тонн, считают в Strategy Partners. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина также отмечает, что темпы роста производства сейчас существенно обгоняют увеличение спроса.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов связывает постепенный рост производства с появлением новых мощностей. «Многие компании выходят на рынок кормов, видя высокие темпы роста и хорошую маржинальность»,— говорит он. Директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов называет тренд на постепенный рост производства кормов для питомцев долгосрочным. Сейчас в реализации сразу несколько крупных объектов, говорит он. Это, например, «Глобал Петфуд» и строительство завода AlphaPet за 2,5 млрд руб.

Сегмент кажется бизнесу перспективным в том числе из-за роста популяции домашних животных.

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко говорит, что сегодня питомцы есть у 68 млн россиян. С 2020 года численность домашних животных в РФ увеличилась на 11% — на 5,5 млн кошек и на 1,7 млн собак, добавляет она. При этом, указывает госпожа Онуфриенко, отношение к домашним животным меняется: 86% владельцев считают их членами семьи и друзьями. Эту тенденцию на рынке традиционно объясняют растущей долей одиночных домохозяйств.

Несмотря на рост производства, исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Вячеслав Лашманкин отмечает, что внутренний рынок кормов обеспечен далеко не полностью и определенные ниши на нем все еще остаются незакрытыми. На импорт, по его словам, сегодня приходится до 3% от внутреннего рынка, но ввозятся в основном корма и сырье, которые нельзя произвести локально, и в первую очередь это продукция для специализированного питания. В фокусе российских производителей в то же время остаются наиболее продаваемые бюджетные корма для питомцев.

Согласно Ntech, в 2025 году продажи кормов для животных в России выросли на 7% в объеме и на 15% в деньгах год к году.

Спрос на корма для собак увеличился на 9% и 15%, для кошек — на 7% и 15% соответственно. В тройку самых популярных брендов по продажам в деньгах входят Whiskas (Mars, 18%), Felix и Purina (оба Nestle, 17% и 14%). По натуральным продажам первое и второе место у Whiskas и Felix (по 16%), третье у другой марки Mars — Kitekat (13%).

Дмитрий Краснов говорит, что сейчас маржинальность кормов для домашних животных — 10–15%. Это значение находится под давлением. Причина не только в постоянном росте себестоимости, но и в профиците. Он будет выступать естественным демпфером, сдерживая рост цен на продукцию, считает эксперт. Как отмечает Альбина Корягина, в 2025 году несмотря на рост производства кормов на 8,5%, цены производителей выросли на 18,6%. «Это означает, что другие факторы — инфляция издержек, рост спроса, экспортные возможности — перевесили профицит»,— рассуждает эксперт.

Логичным ходом производителей станет ориентация на поставки за рубеж. Господин Лашманкин говорит, что в 2025 году экспорт кормов для домашних животных вырос на 19%, превысив 100 тыс. тонн, стоимость поставок составила более $230 млн. Основные направления экспорта — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Дмитрий Краснов предполагает, что постепенный рост профицита кормов для домашних питомцев позволит России наращивать присутствие за рубежом. Продукция, по его словам, также востребована в Катаре, Ираке, Иордании и Бангладеш. Перспективным рынком может быть Китай, но он для поставок из России пока закрыт.

Александра Мерцалова