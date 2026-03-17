Неизвестные убили ребенка в арендованной квартире в Подмосковье

В съемной квартире в Ногинске обнаружили тело ребенка с ножевыми ранениями. В соседней комнате находилась его мать без сознания, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в подмосковном управлении СКР.

По версии следствия, женщина с сыном приехали в Ногинск из Москвы 16 марта. Они остановились в арендованной посуточно квартире. На следующий день в квартиру пришла собственница, и увидела произошедшее.

Мать ребенка отправили в реанимацию, на месте происшествия работают следователи. Расследование дела поставили на контроль в областном управлении прокуратуры.

Как рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах, мальчика, предварительно, убила мать. После этого она попыталась покончить с собой.

Никита Черненко